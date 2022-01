Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie à la rencontre des élus locaux à Labroquère

Maires et délégués étaient nombreux à participer à la réunion territoriale de proximité du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organisée à la salle des fêtes de Labroquère le 21 janvier 2022, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux. Voici quelques exemples des échanges riches et variés…

Le SDEHG, service public local de l’énergie en Haute-Garonne

Thierry Suaud, Président du SDEHG, a d’abord rappelé les actions menées par le Syndicat en faveur de la transition énergétique des communes de la Haute-Garonne. Le SDEHG est un outil de mutualisation à l’échelle départementale rendant l’accès à l’énergie et à la transition énergétique plus efficace et égalitaire pour nos collectivités et nos concitoyens. Il apporte son expertise technique aux communes pour les conseiller dans leurs différents projets de transition énergétique. Pour en savoir plus : www.sdehg.fr

Une politique budgétaire rigoureuse et maîtrisée

Le Président rappelle que les missions du Syndicat qui reposent sur des valeurs fortes de solidarité, de mutualisation et de redistribution, exigent qu’il garantisse le meilleur service aux communes, qu’il puisse assurer l’entretien et le développement des réseaux d’électricité et d’éclairage public mais aussi qu’il soit un partenaire clef de la transition énergétique et de l’innovation en la matière, dans nos territoires. Ceci nécessite de préparer l’avenir du Syndicat en construisant une politique budgétaire rigoureuse et maîtrisée.

Le Comité du SDEHG a chargé le Président de proposer une nouvelle feuille de route budgétaire pour 2022 qui permette au Syndicat de maîtriser son budget tout en poursuivant ses investissements en allant plus loin dans la transition énergétique. Les orientations budgétaires et les axes de travail seront débattus lors de la prochaine réunion du Comité fin janvier.

La hausse des prix de l’électricité

La Commission de régulation de l’énergie estime que, sans intervention de l’Etat, la hausse réelle du prix de l’électricité correspondrait en février à + 44 % hors taxe pour les abonnés au « tarif bleu » d’EDF, soit plus de deux tiers des foyers du pays.

Le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre « un bouclier tarifaire » sur l’énergie avec une limitation à 4 % de l’augmentation des tarifs réglementés de l’électricité en 2022.

Les élus communaux présents à la réunion ont fait part de leurs inquiétudes face à cette hausse des prix de l’électricité.

Le SDEHG assure une veille sur l’évolution du prix de l’électricité et organise, pour les communes, un groupement d’achat de fourniture d’énergie permettant d’obtenir les prix les plus intéressants possibles.