Hérault - Handitourisme : le tourisme accessible à tous !

Venez découvrir l'Hérault en toute tranquillité. Nous avons sélectionné pour vous, des balades, des hébergements, des loisirs, des restaurants,... entièrement adaptés aux besoins de chacun. Nos Destinations Pour Tous et la marque Tourisme Handicap sont des gages de qualité et de sécurité pour vous. Les lieux notés accessibles ont été vérifiés par nos soins... Alors, naviguez avec nous, entre terre et mer, nous vous conseillons et vous guidons sous le soleil du sud de la France.

Nouvelle ère pour Hérault Mobility !

Depuis 2016, cette appli de réalité augmentée propose aux personnes en situation de handicap moteur et visuel la création d’un carnet de voyage pour découvrir en toute tranquillité les territoires engagés dans la démarche « Destination pour Tous ».

En 2022, avec le concours de financements européens FEDER, les fonctionnalités d’Hérault Mobility sont améliorées et le contenu enrichi. L'appli sera intégrée au nouveau site Handitourisme et sur le site du département herault.fr.

Parmi les chantiers en cours :

Un système de guidage GPS

Des informations sur le niveau d’accessibilité des voiries et espaces publics ( relevé cartographique à l'appui )

Les voies vertes et les itinéraires cyclables adaptés

Tous les hébergements, loisirs, restaurants, commerces, soins… et l’ensemble de l’offre labellisée Tourisme & Handicap de l’Hérault.

De nouveaux sites et territoires sont concernés par ce développement de l’offre adaptée : 14 espaces qui sont dans une démarche de mise en accessibilité exemplaires dont 3 domaines départementaux , plages et ports , opération Grands Sites...

Toutes les infos ici

Conseil d'expert

Claude Blaho Ponce, chargée de la Mission Accessibilité à Hérault Tourisme

« J'adore mon métier. Les divers contacts et engagements correspondent à mes convictions. On avance avec le temps ! Handitourisme fait partie des moyens de communication à utiliser pour une société inclusive à et pour tous.»