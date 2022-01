Sérignan - Le scandale des dépôts sauvages !

LE SCANDALE DES DÉPÔTS SAUVAGES ET LA NÉCESSAIRE TRAQUE DES RESPONSABLES

Depuis un certain temps, les dépôts sauvages d’immondices fleurissent un peu partout dans la campagne. Ce week-end encore, deux nouveaux dépôts ont été signalés en pleine nature à Sérignan.

La Police Municipale a reçu la consigne ferme de traquer les responsables. À chaque signalisation, elle vient constater, prendre des photos, chercher des indices permettant d’identifier les auteurs pour ensuite mettre en place une procédure au tribunal.

Lorsqu’aucun indice n’est laissé, l’enlèvement doit être réalisé par la Ville : toutes les semaines, nos services techniques sont amenés à enlever et à apporter à la déchetterie de Sauvian, des tas de pneus nouvellement abandonnés, de déchets et de matériaux en tous genres, déposés en douce, souvent par des professionnels, dans la nature ou sur le bord des routes.

Cependant, la Ville ne peut intervenir que sur ses terres. Aussi, quand un dépôt est constaté sur une propriété ne lui appartenant pas, un champ ou autre, elle en avertit le propriétaire, le guide pour lancer un dépôt de plainte, puis lui demande d’enlever ou de faire enlever le dépôt sauvage.

Tout cela est injuste, intolérable, inadmissible.

Nous rappelons que si l’abandon simple de déchet (nous parlons ici d’un mégot jeté au sol ou d’un déchet jeté par un piéton ou un conducteur) est passible d’une amende de 68 euros, le dépôt d’immondices au moyen d’un véhicule est passible, lui, d’une amende de catégorie C5 allant jusqu’ à 1500 euros.

La Déchetterie de l’agglo située à Sauvian a une section dédiée aux déchets des professionnels afin de les recycler.

Ce service est payant, mais cela ne doit pas freiner les bons comportements.

Les dépôts sauvages causent la pollution des sols, empoisonnent la faune et la flore, et au-delà, sont une véritable horreur visuelle pour tout le monde. Enfin, ils coûtent cher à la collectivité et aux propriétaires sérignanais.

Si vous êtes témoin d’un dépôt en cours, n'hésitez pas à prendre la scène en photo et à en informer votre mairie au 04 67 39 62 07 ou sur mairie@ville-serignan.fr

La lutte doit s’intensifier contre ces comportements inacceptables.