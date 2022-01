Pézenas - Point Justice : l'antenne piscénoise de la Maison de la Justice et du Droit (MJD) d'Agde a ouvert ses portes

Point Justice : l’antenne piscénoise de la Maison de la Justice et du Droit (MJD) d’Agde a ouvert ses portes au public ce 20 janvier 2022

Ce jeudi 20 janvier, la 1ère Adjointe de la Ville de Pézenas, Mme Rachel Saccucci, accompagnée de son collègue Conseiller Municipal François Castillo, délégué à la Sécurité sont allés à la rencontre des personnels du Point Justice, antenne piscénoise de la Maison de la Justice et du Droit (MJD), qui a ouvert ses portes au public, à quelques jours de l’inauguration officielle qui se tiendra en présence des autorités.

L’occasion de rencontrer les agents qui y travaillent, tels que M. Gouzy, directeur de la structure, Mme Delage, agent d’accès au droit et médiation civile et Mme Mira, agent d’accueil, mais également les intervenants extérieurs présents ce jour, ces derniers tenant des permanences (sur rendez-vous) auprès du public, tel M. P. Romano, Conciliateur de justice ou encore, Maître Arslan-Arikan, l’avocate présente ce jour-là.

Les MJD ont en effet pour objectif d’assurer une présence judiciaire de proximité et concourt à la prévention de la délinquance, à l’aide aux victimes et à l’accès au droit.

Les locaux se situent au premier étage avec ascenseur de la Mairie de Pézenas (stationnement parking Boby Lapointe ou dans la rue Massillon) et l’accès piétonnier se fait par la cour Zévort aux jours et horaires suivants :

Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Le vendredi de 8h30 à 12h00.

Les permanences des professionnels de justice et d'accès au droit s'effectuent exclusivement sur rendez-vous en contactant :

La MJD de Pézenas au 04 67 94 62 51

OU

La MJD d'Agde au 04 67 35 83 60

Le public qui souhaite se renseigner et obtenir un rendez-vous peut se présenter à l'agent d'accueil qui orientera les démarches.

L’arrivée de ce nouveau service public à Pézenas est le fruit d’un intense travail partenarial conduit pendant près d’une année entre le tribunal judiciaire de Béziers, les villes de Pézenas et d’Agde, la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et le conseil départemental de l’accès au droit de l’Hérault dans le cadre du développement de la justice de proximité.

Comme la MJD d’Agde, l’antenne de Pézenas pourra accueillir des intervenants ayant pour mission de répondre gratuitement aux besoins juridiques des usagers et notamment :

des avocats, huissiers, notaires qui tiennent des consultations gratuites ;

des membres d’association d’aide aux victimes et d’accès au droit ;

des conciliateurs et médiateurs pour régler les litiges civils ;

des délégués du Défenseur des Droits qui assurent des permanences ;

Des audiences assurées par les délégués du procureur permettront en outre d’apporter des réponses judiciaires adaptées à certaines formes de délinquance, notamment par le biais des procédures d’ordonnances pénales et d’alternatives aux poursuites.

Les agents du Service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que ceux de la Protection judiciaire de la jeunesse recevront également des justiciables sur place.

Grâce au partenariat entre notamment les villes de Pézenas et d’Agde, et afin de réduire les coûts de fonctionnement et de bénéficier de l’expérience acquise par la MJD d’Agde, il a été fait le choix de mutualiser les moyens de mise en place et de fonctionnement de l’antenne de Pézenas avec ceux de la MJD, mis à disposition par la ville d’Agde.