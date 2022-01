Hérault - Du cirque en clôture de la Saison L'Hivernale de Grand Orb

Pour terminer la « saison hivernale », la Communauté de communes vous propose un spectacle à la fois drôle et ébouriffant : « La Clique ». Coproduit par Grand Orb l’été dernier à Graissessac, il vous sera présenté lors du dernier rendez-vous de la Saison Culturelle à Saint Gervais-sur-Mare ce dimanche 30 janvier à 17 h.

Après neuf spectacles entre théâtre, danse et musique, place au cirque !

« La Clique », c’est un duo de clowns loufoques qui se livrent une guerre sans merci pour être sous le feu des projecteurs. Fabrice Coulon et Florian Brinker endossent à merveille les rôles de l’Auguste et du Clown Blanc : l’un enchaîne bêtises sur accidents et l’autre reste digne face aux pitreries de son acolyte en toutes circonstances. Tous deux se disputent le pouvoir au milieu de chaises, de perruques, de guitares, de pieds de micros, d’une scie musicale, faisant de ce spectacle un concert improbable et par moments catastrophique… C’est jubilatoire !

Ce drôle d’univers parle aussi bien aux adultes qu’aux enfants : entre poésie et burlesque, les deux clowns livrent aux spectateurs 45 minutes de magie. Même les plus grands se laisseront embarquer avec plaisir, en laissant ressurgir l’enfant qui sommeille en eux…

La Communauté de communes Grand Orb participe régulièrement à la création et à la diffusion de projets artistiques en mettant gratuitement à disposition des lieux de résidence pour que les compagnies puissent monter leurs spectacles, comme ici avec BlablaProductions.

Spectacle tout public. Réservation 04 67 23 78 03 ou sur place le jour même.

Légende photo : Fabrice Coulon et Florian Brinker, duo clownesque de « La Clique » - ©Marielle Rossignol