Cazouls-lès-Béziers - une soirée théâtre, avec une comédie écrite par Josiane Balasko !

[Coup de aux amateurs - Théâtre ]

La compagnie « Les Pas sages à l’acte » vous propose une soirée théâtre, avec une comédie écrite par Josiane Balasko : "Le cri d'amour"

SAMEDI 29 JANVIER 2022

21h00

Médiathèque G. Frêche

Réservation au 04 67 93 41 99

Hugo Martial et Gigi Ortega formaient il y a quinze ans un couple vedette, accumulant les succès, dans la vie, sur scène comme à l’écran. Mais le temps a passé, Hugo et Gigi se sont séparés. Hugo continue sa carrière avec plus ou moins de réussites, Gigi a sombré dans l’oubli, l’alcool et la dépression. Alors qu’Hugo prépare son retour sur scène, sa partenaire Myriam fait défection ! Son agent à l’idée de réunir Hugo et Gigi et d’en faire un évènement médiatique. Les retrouvailles sont explosives et les situations antagonistes s’enchainent plus cocasses les unes que les autres.

L’auteure, Josiane Balasko, signe ici une de ses plus truculentes créations.

Passe sanitaire et port du masque obligatoire