Occitanie - Vendredi 21 janvier : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2200 hospitalisations en cours (+132) dont 354 en réanimation et soins critiques (-15) et on déplore 6138 décès à l’hôpital (+63 en 3j).

La flambée épidémique prend encore de l’ampleur partout en Occitanie. Le nombre de contaminations poursuit une très forte augmentation : 27,3% des tests sont positifs actuellement et on dénombre en moyenne près de 31000 nouveaux cas par jour partout dans la région. Cette situation épidémique très active impacte à la fois tous les acteurs du dépistage et toutes les équipes soignantes de nos établissements hospitaliers. En ce moment, 2200 personnes sont hospitalisées à la suite de complications liées à un cas Covid grave. Ces hospitalisations augmentent fortement dans les services de médecine. Elles nous appellent tous à ne rien relâcher de nos réflexes de protection face à un virus qui circule de façon très forte partout en Occitanie. Pour limiter le risque de complications, de 3 millions de personnes ont déjà bénéficié d’une dose de rappel en Occitanie, soit 62,7% des personnes déjà vaccinées.