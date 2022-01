Castelnau-le-Lez - Éloge du refus de la soumission !

Frédéric Lafforgue, maire de Castelnau-le-Lez, confond trop souvent débat politique et anathème.

Traiter ses contradicteurs d’hystérique ou d’insoumis semble pour lui remplacer l’impérieuse nécessité pour un politique de savoir répondre aux objections.

En tentant de clore un débat avec une conseillère d’opposition en la qualifiant d’hystérique, il s’est durablement associé à une misogynie rance et moisie !

Les spectateurs et auditeurs de la retransmission du conseil municipal sur internet en ont pris toute la mesure.

Par contre qu’il associe son opposition avec le qualificatif « d’insoumis », pourquoi pas !

Le refus de la soumission est une attitude qu’il convient de largement partager.

Et soumission/insoumission ? un débat personnel et intime qui permets ensuite de savoir dire : NON !

Bien sûr … LFI a préempté le mot et … il est devenu un anathème facile !

Un sparadrap que le maire essaie de coller durablement à son opposition !

Trop facile et manichéen, Il permet, toutefois, d’exprimer clairement les points de vue de l’opposition.

Non à la soumission au tout béton imposé par le maire de Castelnau.

Non à la soumission à l’absence d’aménagement cohérent des berges du Lez.

Non à la soumission à une circulation automobile hors de contrôle.

Non à la soumission à un stationnement automobile anarchique.

Non à la soumission à l’absence de pistes cyclables et de cheminements piétonniers cohérents.

Oui à l’insoumission … à la politique du maire de Castelnau !

La rubrique « LIBRE EXPRESSION » des sites propriétés du Groupe ACTU direct est une faculté offerte aux personnes physiques ou morales étrangères à notre site pour publier des textes sous leur seule responsabilité.

Nos sites offrent ainsi un espace de libre propos pluriel qui contribue au débat ouvert à toutes les expressions.

Ces textes n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent ni la pensée, ni la ligne éditoriale de nos sites ou de ses responsables.