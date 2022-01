Occitanie - Mardi 18 janvier 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2068 hospitalisations en cours (+123) dont 369 en réanimation et soins critiques (-9) et on déplore 6075 décès à l’hôpital (+60 en 4j).

L’épidémie n’est pas terminée. Le nombre de personnes contaminées par le variant Omicron poursuit une croissance très forte encore ces derniers jours. Seule la circulation du variant Delta semble désormais se réduire très fortement. Le nombre de cas les plus graves tend enfin à diminuer un peu, mais cet effectif se situe à un niveau toujours très important : 369 personnes sont hospitalisées en réanimation et soins critiques. A contrario, le nombre de personnes hospitalisées dans les services de médecine ou en soins de suite et de réadaptation, continue à progresser encore : à ce jour plus de 2000 personnes sont hospitalisées partout en Occitanie. Parmi elles, on dénombre ces derniers jours une vingtaine d’enfants et une quarantaine de femmes enceintes. Ces hospitalisations sont plus fréquemment de courte durée, mais elles ne sont jamais anodines, ni pour les patients concernés et leurs proches (de nombreuses personnes témoignent d’un « covid long »), ni pour les équipes soignantes qui restent confrontées à un niveau d’activité très élevé à l’hôpital. Pour éviter de démultiplier ces cas les plus graves, l’appel à la vaccination reste pleinement d’actualité pour tous. Ne relâchons surtout pas nos réflexes de protection en ce moment : respect des gestes barrières, dépistages et isolement dès que nécessaire.