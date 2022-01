Hérault - Journée Portes Ouvertes IRFSS Occitanie le 5 février 2022

Accéder à une formation dans un secteur qui recrute ?

Venez-vous informer lors de notre journée portes ouvertes du samedi 05 février 2022 de 10h à 16h, sur notre site de Grabels situé au 2 place Henri Dunant (34790).



Nos équipes et étudiants vous accompagneront dans votre choix d'orientation et votre parcours de formation pour accéder à un métier du secteur sanitaire.



Nos formations ? Auxiliaire de Puériculture et Secrétaire Médicale et MédicoSociale, des métiers au cœur du soin et de l’humain.



Inscription souhaitée sur https://lnkd.in/em87h7fb



Vous pourrez découvrir nos locaux, salles de simulation, CDIR et offre de mobilité internationale et ERASMUS +



Précurseur dans la formation aux métiers du sanitaire et du social, l’Institut de Formation de la Croix-Rouge française reste l'acteur de référence en Occitanie.



Formation en voie directe, parcours partiel, apprentissage et VAE.