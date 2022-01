Hérault - La SPA dresse un bilan 2021 marqué par un retour à une triste « normalité »

En Occitanie, 4 003 animaux ont été pris en charge par les 9 structures de la SPA (Golfech, Le Garric, Mirepoix, Millau, Lezignan, Port-la-Nouvelle, Perpignan, Torreilles et Vallérargues), soit 2% de plus qu’en 2020. Le nombre de NACs abandonnés a augmenté de 15% !

3 596 animaux ont été adoptés.

La prise de conscience n’a pas eu lieu...

L’année 2021 a vu la SPA recueillir à nouveau plus de 45.000 animaux, à l’instar de 2019. Ces sauvetages ont pu être réalisés avec une organisation très attentive à la continuité d’activité pendant la crise sanitaire. La mobilisation des 700 salariés et des 4.000 bénévoles a permis de traverser, non sans mal, cette année encore marquée par l’impact de la pandémie, et a rendu possible 40.142 adoptions responsables, un chiffre encourageant. Mais l’année 2022 commence malheureusement avec des refuges proches de la saturation en raison d’un manque d’adoptions qui ne permet pas de recueillir de nouveaux pensionnaires malgré de nombreuses demandes d’abandons. 7.202 animaux se trouvent actuellement sur les 62 sites de l’association.

La SPA en appelle à une réelle prise de conscience des Français.

« Le premier réflexe pour l’acquisition d’un animal de compagnie devrait être l’adoption en refuge pour lutter contre l’abandon et responsabiliser les propriétaires », explique Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA. L’abandon des NAC : une tendance inquiétante en constante progression L’association fait le constat alarmant d’une progression de 56 % d’abandons de NAC dans ses refuges en 2021. Ces animaux coups de cœur, disponibles à l’achat sur internet et dans les magasins, sont l’incarnation même du combat contre l’animal-objet. La SPA milite pour que la récente loi interdisant la vente en animalerie de chiens et de chats dès 2024 soit étendue à ces animaux.

Une note positive tout de même dans le rétroviseur 2021, le nombre d’adoptions d’équidés a pratiquement doublé depuis 2019 pour atteindre le nombre de 154 cette année. Ce sont donc autant de secondes chances pour des animaux tous issus d’enquêtes de maltraitances ou de négligences. Ils sont encore actuellement 61 à attendre leur futur havre de paix au sein du Grand Refuge de la SPA.

Une activité toujours aussi intense pour le service Protection Animale de la SPA

Cette année a été par ailleurs tristement marquée par une recrudescence des signalements de maltraitance. Le nombre d’enquêtes menées par la SPA a augmenté de 17 % par rapport à 2020. Le service juridique de l’association indique s’être constitué partie civile avec dépôt de plaintes à 343 reprises et 349 audiences se sont tenues. Experte dans sa mission de lutte quotidienne contre la maltraitance, la SPA a pu également sauver 131 % d’animaux en souffrance en plus comparé à 2020.

Et parce que l’avenir du respect des animaux est intimement lié à l’éducation de la jeunesse, la SPA a intensifié cette mission essentielle en 2021.

5.135 enfants ont été sensibilisés dans le cadre de 225 interventions menées en milieu scolaire et périscolaire.

Pour la première fois, une association de protection animale est officiellement reconnue comme un partenaire de l’Education nationale.

La SPA va donc pouvoir multiplier ces initiatives en 2022.

Les vœux de la SPA sont simples en cette année d’élection présidentielle. Elle espère une année 2022 placée sous le signe de la protection des animaux, à plus d’un titre : personnel, collectif, sociétal et politique. Soyons juste humains, il faut maintenant faire évoluer la cause.