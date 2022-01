Montpellier - Exposition [Collection Permanente] à [ES]Art Factory

2022 ! De la sérénité, des bonheurs petits et grands, des moments artistiques suspendus, la joie dans le partage avec famille et entre amis...

[ES] ArtFactory vous souhaite une très Belle Année !

Nous tenons à vous remercier pour votre présence, vos visites et l’attention que vous portez aux expositions et rencontres artistiques que nous initions. Ainsi nous vous convions à la soirée de vœux de l'association.

Ce sera l’occasion de partager le verre de l’amitié pour l’année qui s’ouvre devant nous, de se rencontrer, d’échanger … mais aussi de vous présenter notre nouvelle démarche de Collection Permanente [ES] ArtFactory.

[ES] ArtFactory vous propose tout au long de l'année au travers des différentes expositions que nous programmons, de découvrir et de suivre les artistes dont nous aimons la démarche et les œuvres réalisées. Avec certains d’entre eux nous avons envisagé d’établir une collection permanente.

En dehors de l'exposition qui leur est consacrée, leurs œuvres resteront disponibles à la Factory, en tant que collection permanente, enrichie au fur et à mesure du temps de leurs nouvelles créations.

Aujourd’hui l’exposition réunit Paul Marion (peintures), Hélène Modébadzé (sculptures), Carlito (peintures) et Etienne Schwarcz (peintures) avec des œuvres qui ont déjà été exposées et qui sont à redécouvrir, mais aussi avec de nouvelles œuvres qui vous sont proposées en exclusivité, et qui permettent d'accompagner l’évolution du travail des artistes que nous aimons, que nous défendons.

- Du 21 Janvier au 05 Mars -

- Vernissage et soirée de voeux en présence des artistes le Vendredi 21 Janvier à partir de 18h -