Frontignan - La Fédération nationale attribue le Label argent au Frontignan Thau handball

La fédération Française de handball en lien avec ses comités et ses ligues, vient d’attribuer au club de Frontignan Thau handball le label argent pour la saison 2019-2020 et 2020-2021.

Malgré la crise, la FFH a tenu à maintenir une édition inédite de remise de label afin de récompenser ses structures, soulignant « L’engagement exceptionnel des dirigeant.es du FTHB qui ont su garder le lien avec leurs licencié.es. Les critères d’attribution ont été revisités pour ne pas pénaliser les clubs mais aussi pour leur réaffirmer notre confiance dans la qualité de l’accueil proposé aux jeunes. Ce label récompense le travail réalisé sur les saisons précédentes et doit encourager à continuer sur cette dynamique ».

Un club labélisé incarne différentes valeurs fondamentales au développement du handball pour le public des moins de 12 ans, dont le respect.

Le label prend en compte :

La part du public féminin dans les effectifs – de 9ans et – de 12 ans

Une amélioration de son niveau d’encadrement, notamment chez les jeunes, ainsi que l’adaptation des matériels pédagogiques indispensables

La mise en place d’une pratique éducative de qualité, épanouissante et ludique, gage de fidélisation

Une vie de club riche (actions menées dans les écoles primaires, participation du club aux opérations fédérales, animations…)

« Félicitations pour l’obtention de ce label qui valorise justement l’engagement et la qualité du travail du FTHB et de ses dirigeants depuis de longues années » a commenté Caroline Suné, maire adjointe déléguée aux sports et activités de pleine nature.

