Europe - Un hommage sera rendu au Président Sassoli en plénière

Un hommage sera rendu au Président Sassoli lors d'une cérémonie lundi à Strasbourg.

Le Président du Parlement européen, David Sassoli, est décédé le 11 janvier. Le Parlement honorera sa mémoire lors d’une cérémonie lundi prochain à Strasbourg.

Le Président du Parlement européen, David Sassoli, est décédé cette nuit à Aviano (Italie), où il était hospitalisé depuis le 26 décembre. Membre du Parlement européen depuis 2009, il avait été élu Président en juillet 2019 pour la première moitié de la législature.

Le Président Sassoli avait adopté des mesures extraordinaires permettant au Parlement européen de remplir ses missions et d’exercer ses prérogatives prévues par les traités au cours de la pandémie. Il a également joué un rôle de premier plan dans la promotion d’un budget européen à long terme ambitieux et d’une facilité pour la relance efficace. En outre, le défunt Président a amené le Parlement à faire preuve de solidarité envers les moins fortunés lorsque la crise a éclaté, en menant des actions de soutien dans les villes hôtes du Parlement européen, notamment en fournissant des repas à des organisations caritatives et en hébergeant dans les locaux du Parlement des femmes victimes de violences. Déterminé à tirer les leçons de la pandémie, le Président Sassoli avait également lancé un exercice de réflexion de grande envergure avec les députés pour repenser et renforcer la démocratie parlementaire.

En tant qu’Européen convaincu, le Président Sassoli avait souligné dans son discours au Conseil européen de décembre, il y a quelques semaines seulement, que ‘‘ce dont l’Europe avait besoin, plus que tout, était d’un nouveau projet d’espérance. Je pense que nous pouvons construire ce projet en se fondant sur une approche solide composée de trois volets: une Europe qui innove; une Europe qui protège; et une Europe qui éclaire.’’

Hommages



Une cérémonie honorant la mémoire du Président Sassoli se tiendra lundi 17 janvier à l’ouverture de la session plénière à Strasbourg, en présence de l’ancien eurodéputé et Premier ministre italien Enrico Letta.

À Rome, le Président Sassoli reposera en chapelle ardente jeudi 13 janvier de 10 heures à 18 heures dans la Salla della Protomoteca au Capitole. Les funérailles se dérouleront vendredi 14 janvier à midi à la Basilique Santa Maria degli Angeli.



Élection du nouveau Président du PE



Comme établi dans le règlement intérieur du Parlement (article 20), la présidence par intérim sera assurée par le premier vice-président de l’institution jusqu’à l’élection d’un nouveau Président. Comme initialement prévu avant le décès soudain du Président Sassoli, l’élection du Président pour la seconde moitié de la législature se tiendra mardi 18 janvier lors de la session plénière à Strasbourg. Les vice-présidents et les questeurs seront également élus lors de cette session

Illustration : ©European Union 2021 - EP