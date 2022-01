Pyrénées-Orientales - Mémoire Graphique lauréate de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient de primer l’association Mémoire graphique (Prades) pour son projet de documentaire « Les Collectives » consacré à trois générations de femmes engagées dans le travail rural écologique et durable en pays catalan.

Mémoire Graphique (Prades - 66) fait partie des cinq associations récompensées par la Fondation Banque Populaire du Sud dans la catégorie Patrimoine culturel local. L’association, qui travaille sur la mémoire et l’histoire des personnes et des savoirs-faire, des lieux et paysages des territoires catalans, se penche sur « le pouvoir d’agir et de transformation » de trois générations de femmes. Pour réaliser son prochain documentaire, baptisé « Les Collectives », elle collecte une série d’entretiens sur les expérimentations et les trajectoires de trois générations de femmes – maraichères, cueilleuses et cultivatrices de plantes médicinales – engagées dans le travail rural écologique et durable en pays catalan. L’objectif est de sensibiliser au travail de la protection du vivant et à l’action collective dans la production durable, et de réhabiliter des savoirs-faire vernaculaires.

Les membres de Mémoire graphique souhaitent sensibiliser le public à certains aspects du travail et de l’engagement féminin dans des activités rurales (indépendance, autonomie, coopération), aux spécificités de l’engagement collectif, à la production durable, salutaire et locale ainsi qu’aux valeurs émancipatrices du soutien mutuel et créatif.

Mémoire graphique a prévu de mener les entretiens audio-visuels et les prises de vues de décembre 2021 à l’été 2022, au rythme des quatre saisons de l’année agricole. Elle présentera « Les Collectives » à partir de novembre 2022 au Ciné-Rencontres de Prades, aux réseaux associatifs et sur l’ensemble des Pyrénées-Orientales.

La Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud a octroyé au total 62 000 euros en décembre 2021 à 28 projets associatifs répartis dans trois catégories : Innovation sociale et environnementale (16), Insertion par l’emploi et entrepreneuriat (7), Patrimoine culturel local (5).

À propos de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Banque Populaire du Sud a lancé sa fondation d’entreprise en 2013 afin de renforcer son engagement sociétal et affirmer l’esprit coopératif qui anime ses sociétaires et ses collaborateurs. Elle intervient en faveur des associations locales et des jeunes dans les domaines suivants : l’insertion par l’emploi et la promotion de l’entrepreneuriat, l’innovation sociale et environnementale, le patrimoine culturel local et l’initiative jeunes. Elle intervient sur les sept départements de la Banque Populaire du Sud : l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault, le Gard, la Lozère et le Sud de l’Ardèche et organise deux appels à projets par an. Les dates sont publiées sur son site Internet. Pour mener sa mission, la Fondation bénéficie d’un budget de 180 000 euros par an. Elle est présidée par Françoise Guetron-Gouazé, vice-présidente du conseil d’administration et présidente du comité sociétariat de la Banque Populaire du Sud.

>>> fondation-bpsud.fr • fondation@groupebps.fr