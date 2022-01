Hérault - Les vacances des familles françaises : 5 tendances à suivre en 2022

Dans la deuxième édition de son rapport de tendances, Abritel révèle les 5 grandes tendances de vacances des familles françaises en 2022.

88 % des Français affirment apprécier encore plus qu’avant les vacances tous ensemble, en famille ou entre amis.

71 % des Français se disent plus attachés qu’avant la pandémie, à une séparation plus nette entre vie personnelle et vie professionnelle.

52 % d’entre eux prévoient de réserver leurs vacances en 2022 de 3 à 5 mois à l’avance.

Ils sont 78 % à souhaiter prendre des vacances plus longues.

Et 65 % des Français prévoient ou aimeraient emmener leur animal de compagnie en vacances.