Occitanie - En 2021, les Vins du Sud-Ouest ont renforcé leurs positions en grande distribution

Sur les douze derniers mois, les ventes de vin tranquille ont baissé en grande distribution de 0,9 % en valeur. À l’inverse, celles des AOP et IGP du Sud-Ouest ont progressé, sur la même période. Une évolution positive qui concerne à la fois les vins en AOP (+ 1,5 %) et les vins en IGP (+ 8,4 %).

Une croissance tirée par les blancs

Avec une production majoritairement en blanc, le Sud-Ouest a clairement profité de la demande des marchés pour la couleur. En volume, les ventes de blancs ont ainsi progressé de 9,1 % pour les IGP et de 7,8 % pour les AOP. L’IGP Côtes de Gascogne, dont les blancs représentent plus de 80 % de la production, a particulièrement performé avec une croissance de 9,8 % en volume et de 15 % en valeur.

Une stratégie de valorisation récompensée

Sur l’ensemble des segments, la croissance s’est révélée plus forte en valeur qu’en volume. Ainsi, les AOP affichent, toutes couleurs confondues, un chiffre d’affaires en hausse de 1,5 % alors que les volumes sont en repli de 1,9 %. De leur côté, les IGP ont vu leurs revenus (+ 8,4 %) croître deux fois plus vite que les volumes de ventes (+ 3,6 %). Conséquence, le prix moyen par col a lui aussi progressé, générant de la valeur ajoutée pour l’opérateur.

Un plan d’action ambitieux pour 2022

Poursuivant le travail de fond mené depuis plusieurs années, l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO) va multiplier les opérations ciblant les clients de la grande distribution. Du 25 janvier au 5 février, une campagne mettra en avant six références dans l'ensemble des Hyper et Super U de France. Du 8 au 14 février, les hypermarchés du groupe Cora prendront le relais en mettant en valeur six nouvelles références. 350 journées d’animation, avec possibilité de déguster, sont également prévues tout au long de l’année.