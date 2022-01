Béziers - Lutte anti-covid : des capteurs de CO2 dans les écoles de Béziers !

LUTTE "ANTI COVID" : DES CAPTEURS DE CO2 DANS LES ÉCOLES, CRÈCHES ET CANTINES DE BÉZIERS

Dans le cadre de sa lutte sanitaire contre le Covid-19, Robert Ménard a décidé de l’installation de détecteurs de dioxyde de carbone (CO2) dans l’ensemble des crèches, des écoles municipales et des restaurants scolaires de Béziers.

Le dispositif, expérimenté à Béziers depuis quelques semaines, est recommandé par le ministère de l’Éducation nationale.

Début février, 364 capteurs de CO2 équiperont donc les classes de maternelle et d’élémentaire des 42 écoles communales. Dans les crèches biterroises et les cantines de la ville, ce sont 54 appareils qui seront installés.

Pour une bonne utilisation de ces dispositifs, l’ensemble des personnels concernés (enseignants, ATSEM, employés des cantines, auxiliaires de puériculture, etc.) recevront une formation à l'utilisation des détecteurs de CO2 de la part du service hygiène-environnement de la Ville de Béziers.

Ces dispositifs permettent d’évaluer la concentration en dioxyde de carbone dans les salles afin de déterminer la fréquence d’aération nécessaire. En effet, le taux de CO2 contenu dans une pièce indique le niveau d’air inhalé et exhalé par les personnes qui l’occupent et aide à déterminer la quantité potentielle de particules en suspension dans l’air, dont le Covid-19. Ainsi, plus le taux de CO2 est élevé, plus le lieu est confiné et plus la charge virale présente dans l’air (et donc le risque de contamination) peut s’avérer importante.

Le déploiement de ces 418 détecteurs de CO2 dans les écoles, crèches et cantines de Béziers représente un investissement de près de 115.000 euros.