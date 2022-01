Occitanie - Coupe du Monde de Rugby 2025 : La Région sera au rendez-vous !

Rugby à XIII / Coupe du Monde de Rugby 2025 -

Carole Delga : « La Région sera au rendez-vous de cet évènement majeur. L’Occitanie, c’est aussi la région du rugby à XIII ! »



La Fédération française de rugby à XIII a annoncé aujourd’hui que la France accueillera la Coupe du monde de rugby à XIII en 2025. Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a tenu à réagir à cette annonce :

« Encore un grand rendez-vous sportif organisé en France ! Avec près de 7 000 licenciés, plus de 80 clubs, dont les Dragons Catalans et le TO XIII, l’Occitanie c’est aussi la région du rugby à XIII, une discipline que j’affectionne tout partculièrement. Je tiens à féliciter le président de la fédération française de rugby à XIII, Luc Lacoste, et toutes ses équipes qui ont su démontrer la pertinence et la qualité de la candidature française. J’ai demandé à mon vice-président délégué aux Sports, Kamel Chibli, présent ce matin à ses côtés, d’assurer la fédération de l’engagement de l’Occitanie pour faire de cette compétition une grande fête sportive et populaire pour tous les habitants, sportifs, supporters et bénévoles. », a déclaré Carole Delga avant d’ajouter :

« Après l’organisation de la Coupe du monde de Rugby à XV en 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, notre pays est à nouveau choisi et reconnu pour sa capacité à accueillir de grands évènements sportifs mondiaux. C’est aussi une reconnaissance pour tous les territoires et les villes françaises qui investissement pour accueillir les équipes et les matchs, en amont et pendant les compétitions. La Région Occitanie répondra présente dans la préparation à ces rendez-vous internationaux, notamment avec nos CREPS de Toulouse et de Montpellier – Font Romeu. Au-delà de l’évènement sportif, ces rencontres sont gages de retombées économiques et d’emplois dans nos territoires et de belles occasions de cultiver le vivre ensemble. Le rugby c’est le respect, la tolérance et le partage, des valeurs auxquelles je suis très attachée. »

Propriétaire des Centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Toulouse et de Montpellier - Font-Romeu, la Région investit massivement dans ces complexes sportifs exceptionnels afin de conforter et valoriser leur capacité à préparer les athlètes de haut niveau dans les meilleures conditions avant les grands événements sportifs internationaux. Depuis 2016, la Région a ainsi mobilisé près de 78 M€ pour les moderniser et poursuit ses efforts avec la construction à Font-Romeu du futur Centre de Préparation à la Haute Performance (CPHP).