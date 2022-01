Valras-Plage - Le conseil municipal des jeunes élu à Valras-Plage

C'est dans une ambiance à la fois conviviale et empreinte de solennité que le conseil municipal des jeunes de Valras-Plage a été élu sous le regard attentif de Daniel Ballester, maire , Corinne Calmette adjointe au maire déléguée à la jeunesse et de Sébastien Vieu, adjoint au maire délégué à l'environnement qui ont écouté les programmes de chacun des candidats pour les 2 ans à venir

Après 2 tours de scrutin, ont été élus:

Hector HOUX, maire junior

Jade GELADA, adjointe au maire

Ines SANCHEZ, conseillère municipale

Florian LAPORTE, conseiller municipal

Diane ROUX, conseillère municipale

Zoé PROUVAT,conseillère municipale

Rose FABREGAT, conseillère municipale

Alice CABANIS, conseillère municipale

Toutes nos félicitations aux nouveaux élus que vous pourrez régulièrement retrouver sur cette page.

Nul doute qu'ils travailleront à la réalisation de leurs projets avec enthousiasme et sérieux accompagnés et soutenus par Ludivine Prax, Laure Sandonato et Stéphane Reynès du pôle Réussite éducative de la Ville de Valras-Plage