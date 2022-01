Frontignan - Saison culturelle : exposition d'Isabelle Piron – À fleur de peau - Art textile, photo, gravure

La Ville de Frontignan la Peyrade ouvre le bal de sa saison culturelle 2022 en accueillant l’artiste plasticienne Isabelle Piron, avec une exposition du 22 janvier au 5 mars à la salle Jean-Claude-Izzo, ainsi qu’un atelier de lectures programmé le samedi 29 janvier prochain. Un fil rouge, des broderies, une histoire de femmes, de cœur, de mémoire et de transmission.

Le trousseau, c’est un ouvrage de femmes, du linge de maison revu et corrigé.

Après près d’un an d’ateliers menés auprès de différents publics, l’artiste propose sa version du trousseau : des œuvres textiles cousues sur des serviettes de table brodées, des soies, des satins, du lin, des cotons, des cravates, des fibres… et ces seins charnels, érotiques, maternels, mystiques ou engagés. Il y a l’« immaculé » ou le sein en poire du Maine-et-Loire, l’« originel », ou encore la « pomme d’amour ». Un trousseau dont, souvent, la femme faisait partie à part entière…

Mais on trouvera aussi dans cette exposition d’autres parties du corps cousues sur des pages de La Revue universelle de 1937 : ces créations donneront naissance à des textes créés par les écrivants de la Fabrikulture. Textes que l’artiste utilisera à son tour pour créer d’autres objets (livres d’art…).

Cette exposition est donc le point d’aboutissement de plusieurs mois de rencontres et d’ateliers artistiques auprès de publics très différents : les résidents de la maison de retraite publique Saint-Jacques, les étudiants du lycée professionnel Maurice-Clavel, les habitants de l’espace de vie sociale Albert-Calmette. D’autres ateliers seront proposés aux scolaires et centres de loisirs pendant l’exposition.

À propos de l’artiste

Isabelle Piron est née à La Flèche. Elle travaille actuellement en Occitanie. Artiste, plasticienne, son médium de prédilection est l’art textile. Elle affectionne la photo et la gravure. Elle découvre les tissus, elle se prend au jeu et œuvre avec cette matière avec laquelle elle crée des tableaux. Elle assemble et coud à la machine, parfois des détails sont cousus à la main.

Infos pratiques

Vernissage vendredi 21 janvier à 18h, salle Jean-Claude-Izzo, rue député Lucien-Salette.

Exposition du 22 janvier au 5 mars 2022, salle Jean-Claude-Izzo, rue Député Lucien-Salette, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Entrée libre.

Le + de culture

Samedi 29 janvier à 11h30, dans le cadre de son exposition présentée à la salle Jean-Claude-Izzo du 22 janvier au 5 mars, Isabelle Piron avec la complicité de la Fabrikulture vous propose un temps convivial autour de lectures de textes écrits par les fabrikulteurs et l’artiste. Ces lectures seront accompagnées par l’accordéon d’Antoine Geniaut et la soprano Christine Dufour qui interprètera une chanson inédite.

Rens. : 04 67 18 54 92 – culture@frontignan.fr