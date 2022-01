Frontignan - Annulation de la 6e Semaine olympique et paralympique à Frontignan la Peyrade

En raison des conditions sanitaires, l’éducation nationale et les partenaires de l’évènement ont décidé d’annuler la 6e Semaine nationale olympique et paralympique (Sop), qui devait se dérouler du 24 au 28 janvier 2022. Une triste nouvelle pour les 2000 et quelques élèves frontignanais inscrits, qui devront patienter, si les conditions le permettent jusqu’à la prochaine édition.

Suite à la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, une Sop est organisée chaque année par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec le mouvement sportif français. En 2022, à Frontignan la Peyrade, elle devait avoir lieu du 24 au 28 janvier, au sein de l’ensemble des structures sportives de la Ville, et était destinée à tous les élèves scolarisés dans les écoles élémentaires.

Malheureusement, les conditions sanitaires n’étant pas adaptées en cette période de début d’année, l’éducation nationale et les partenaires de l’évènement ont décidé d’annuler la manifestation.

L’accès à l’éducation et aux pratiques sportives étant au cœur de la politique de Frontignan la Peyrade, terre de champions depuis de nombreuses années, et récemment labelisée Terre de Jeux 2024, c’est tout naturellement que la Ville s’est jointe à l’organisation de cette manifestation, en 2021 à l’école des Terres Blanches pour sa 5e édition.

La SOP en 2021

Du 1er au 5 février 2021, de nombreuses activités ont été proposées à pas moins de 400 jeunes avec, évidemment, du sport (escalade, BMX, Judo, etc…) mais également des ateliers sur l’histoire des JO et les valeurs du sport ainsi que des rencontres exceptionnelles avec de grands champions (dont Julien Taurine, athlète paralympique, Mariane Beltrando, championne de BMX, Arthur Serrières, triathlète, ou encore Nikola Karabatic, handballeur professionnel, qui sont intervenus auprès des jeunes sportifs.

Pourquoi une SOP ?

Dans le prolongement de la Journée nationale du sport scolaire d'une part et en amont de la Journée Olympique, la semaine Olympique et Paralympique est un moment clé pour éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière et appréhender les valeurs citoyennes et sportives. Elle participe également à mobiliser les parents autour de cet enjeu.

Plus précisément, cette semaine permet aux enseignants :