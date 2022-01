Sérignan - L'association environnementale soutient les établissements de plage sur la ville de Sérignan

Notre littoral, entre les deux stations balnéaires de Valras-plage et Sérignan, offre des plages "sauvages" aux amateurs de détente et d’activités en plein air, dont les sports nautiques, sur 9 kilomètres. Bien que la nature y soit préservée, le tourisme est l'activité économique majeure de cette zone.



C'est que les richesses naturelles y sont nombreuses. En effet, l'Hérault abrite près de 85 % de la biodiversité française (source DREAL Ocitanie), et une part important y est localisée sur le littoral, malgré son urbanisation intense. Les Gravelots à collier interrompu et les Sternes naines en sont deux espèces emblématiques. Les enjeux en terme de biodiversité, de patrimoine et d'éco-tourisme sont phénoménaux et constituent une richesse réelle, convertible en Euros, du fait de leur attraction pour tous les publics, jouant ainsi un rôle dans la dynamique de l'économie locale !



L'association travaille régulièrement avec l'établissement le Latino Beach. Cette paillote nous demande régulièrement des conseils pour éviter de perturber l'environnement naturel, notamment au moment du montage de l'établissement. Son équipe assure également un rôle de sentinelle, en nous informant des incidents, le tout de manière désintéressée : aucun d'entre-nous ne touche un centime !



Depuis deux ans, nos suivi des populations n'ont pas démontré d'incidence directe sur la biodiversité présente sur la plage de la Maïre, du fait de l'activité des établissements le Latino Beach et le Tong Coco.

En soutenant leur présence, nous souhaitons également faire passer le message qu'il est possible de lier activité économique et environnement, via l'écotourisme, respectueux de l'environnement ! "