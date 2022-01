Sérignan - Une réunion sur le rayonnement présent et à venir de la cave coopérative

L’INTÉRÊT DE LA RÉGION OCCITANIE POUR LA MONTÉE EN QUALITÉ DE LA CAVE COOPÉRATIVE DE SÉRIGNAN

Ce samedi 8 janvier a eu lieu une réunion de travail en mairie à laquelle ont assisté les conseillers régionaux Myriam Gairaud et René Moreno, tous deux membres de la commission Agriculture et viticulture à la Région Occitanie, les équipes de la Cave coopérative : le président Pierre Calmel, son directeur Olivier Cabanis, le vice-président César Astruc, le technicien de vignoble Olivier Rouquette, et également le maire de Sérignan Frédéric Lacas et son premier adjoint Jacques Dupin.

L’objet de cette réunion se portait sur le rayonnement présent et à venir de notre cave coopérative. Pour rappel, la Cave coopérative Les vignerons de Sérignan a entrepris de très gros travaux de modernisation de ses structures. Ce sont de lourds investissements qui lui permettent de se placer parmi les caves les plus performantes du Département de l’Hérault tant sur le plan de la qualité du vin, que sur le plan de l’accueil oenotouristique. Si notre cave investit pour l’avenir, c’est parce que c’est une cave jeune : la moyenne d’âge de ses coopérateurs est de 47ans (contre 56 ans au niveau départemental).

La 1ère phase des travaux a été réalisée l’an passé avec une nouvelle réception de la vendange ou encore de nouveaux outils de clarification des vins. Cette année, c’est au tour de la partie caveau et oenotourisme que d’être totalement métamorphosée.

L’objectif de la cave coopérative ? Pouvoir augmenter la quantité et la qualité de production de ses vins, mais aussi pouvoir proposer une offre touristique de qualité dans ce secteur du sud biterrois, proche du littoral, et qui prenne toute sa place dans le rayonnement régional.

Pour cette seconde partie, un nouveau caveau de vente et une grande salle de réception équipée sont programmés. La salle a vocation à pouvoir recevoir les groupes (vacanciers, mais aussi comités d’entreprise ou événementiel de type accords mets et vins avec de grands chefs…). C’est dans cette salle que les visiteurs pourront faire une dégustation des vins ou des ateliers d’œnologie, après avoir eu la possibilité de visiter les appareils de production, la cave historique ou encore la vigne pédagogique.

Notre cave, qui collectionne déjà les médailles pour la qualité de ses vins, va devenir un pôle d’attraction fort pour le tourisme littoral et au-delà, pour toute l’Occitanie.

Pour accompagner cette réussite et ces projets qui vont faire rayonner notre territoire au niveau régional, une aide a été demandée à la Région Occitanie, dans le cadre du « Pass agri-tourisme ». C’est à cette occasion que les équipes régionales ont souhaité ce jour rencontrer les dirigeants de la cave, les élus de la ville, afin d’échanger de vive voix sur la qualité du projet et sur leur intérêt pour ce dernier : la Région a annoncé être prête à le soutenir.

L’ouverture de ces nouveaux espaces touristiques et de dégustation est prévue avant l’été.

La Cave coopérative va ainsi conforter et renforcer son attractivité en devenant une véritable vitrine de la viticulture du littoral languedocien.