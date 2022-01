Hérault - Connaissez-vous le « permis piéton » ?

[PREVENTION] Connaissez-vous le « permis piéton » ? Un programme national de prévention du risque piéton lancé en novembre 2006, pour les élèves en CE2, par la Gendarmerie nationale, parrainé par la Sécurité routière et financé intégralement depuis 2010 par l'Association Prévention MAIF.

Mais à quoi sert-il concrètement ? En 2005, alors que le nombre de personnes tuées sur les routes ne cesse de baisser, le nombre de piétons tués a augmenté de 8%.

Dans la rue, l'enfant piéton est particulièrement vulnérable : plus d'1 enfant tué sur 4 sur la route était piéton. En moyenne, dans 20% des cas c'est le comportement de l'enfant qui est à l'origine de l'accident.

Acquérir le « permis piéton » consiste pour les élèves à suivre un programme composé de 4 étapes :

Une intervention courte de 30 à 40 minutes réalisé par un gendarme ayant pour but de faire prendre conscience du danger et motiver les enfants à passer leur « permis piéton ».

Un enseignant qui prend le relais et forme les enfants pendant quatre à six sessions de 45 minutes.

Une deuxième intervention des gendarmes pour faire passer un test aux enfants par l’intermédiaire d’un questionnaire à choix multiple de 12 questions.

Une cérémonie solennelle en présence des parents d’élèves, des enseignants, des gendarmes, de la presse locale, du maire et de ses adjoints, qui symbolise l’engagement formel de l’enfant à respecter les règles de précaution apprises.

Ce programme a déjà permis de responsabiliser et de rendre autonome des millions d’enfants dans leurs déplacements piétons, en leur faisant prendre conscience qu’ils sont plus exposés que les adultes et qu’ils doivent développer des réflexes de précaution spécifiques.