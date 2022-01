Hérault - Le Département mobilisé pour l'inclusion numérique

Pour lutter contre la fracture numérique et répondre aux attentes de ceux qui se sentent en difficulté face à l’utilisation d’Internet, le Département et ses partenaires institutionnels ont créé une cartographie des espaces numériques et un « Pass numérique ».

Avec la dématérialisation de nombreux services publics, l’accès aux droits peut devenir parfois, pour l’usager, un véritable parcours semé d’embûches. On parle ainsi de « fracture numérique », lorsque pour certains l’accès aux outils numériques et leurs usages est relativement simple et pour d’autres un appui est nécessaire. C’est pour ces derniers que, sous l’impulsion du Département, les partenaires institutionnels (CAF, MSA, Pôle emploi, services de l’Etat, UDCCASS, CARSAT, CPAM, Métropole de Montpellier et ville de Montpellier), se sont mobilisés de manière concertée et coordonnée pour :

Réduire les inégalités d’accès aux technologies numériques et à leurs usages ;

Faciliter l’accès aux droits et aux services publics ;

Développer l’apprentissage numérique en vue de favoriser l’autonomie des personnes.

numeriquepourtous.herault.fr : le site qui répertorie les espaces numériques

L’outil cartographique numeriquepourtous.herault.fr permet de repérer les lieux existants de médiation numérique sur l’ensemble du territoire départemental. L’objectif est de faciliter l’orientation des Héraultais vers des structures qui accompagnent les usagers dans leurs démarches administratives sur Internet.

Sur la base de divers critères, le dispositif interactif permet de cibler l’organisme correspondant le mieux à la situation de la personne, de ses besoins et de son lieu de vie. Il positionne les LAM (Lieux d’Accès Multimédia), les Maisons France Service, les sites équipés des partenaires…

La cartographie est accessible aux professionnels de l’action sociale, de l’insertion et de l’emploi et au grand public.

Un « Pass numérique » pour des parcours de formation pour tous

Il se présente sous la forme d’un chéquier de 10 Pass permettant de financer l’accès à des parcours de formation mis en oeuvre par des structures labellisées. Le Pass est une solution apportée aux Héraultais qui se disent éloignés du numérique. Ces parcours pédagogiques favorisent l’autonomie numérique et les usages informatiques en lien avec diverses thématiques.

Le Pass sera expérimenté en janvier dans les territoires du Piémont-Biterrois et Etang de Thau puis sera généralisé sur l’ensemble du Département, courant 2022.

Le déploiement du « Pass Numérique » dont le coût de 600 000€ est cofinancé par le Département (300 000€) et l’Etat (300 000€) se veut un levier supplémentaire pour lutter efficacement contre la fracture numérique.