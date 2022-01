Occitanie - De nombreux créneaux de vaccination sont disponibles dès maintenant : prenez rendez-vous sans attendre l'affluence

Anticipez, et prenez rendez-vous sans attendre pour votre dose de rappel ou pour une première vaccination ! Le vaccin nous protège contre les complications les plus graves : il sera la clé du Pass vaccinal en préparation. En Occitanie, 400 000 personnes sont en attente d’une première injection et près de 2 millions de personnes sont en attente d’une dose de rappel d’ici l’échéance du 15 février 2022.

N’attendez pas l’affluence à venir : de nombreux créneaux de vaccination sont disponibles dès maintenant en centre de vaccination. Les professionnels de santé libéraux restent aussi fortement mobilisés.

A la mi-janvier, les personnes non vaccinées et celles qui n’ont pas effectué leur rappel dans le délai de 7 mois après leur dernière injection, perdront la validité de leur pass sanitaire devenu pass vaccinal. A l’échéance du 15 février 2022, ce rappel vaccinal devra avoir été effectué 4 mois après la dernière injection pour bénéficier d’un pass vaccinal valide : 2 millions de personnes sont concernées dans notre région.

Pour répondre le plus rapidement possible aux besoins de vaccination, de nombreux dispositifs sont mobilisés partout en Occitanie. L’offre en centre de vaccination a été considérablement augmentée avec plus de 160 centres ouverts en janvier. Dans le même temps les professionnels de santé libéraux ont multiplié leur activité de vaccination en cabinet, en officine ou à domicile. L’engagement des équipes répond au même objectif de nous permettre à tous d’être mieux protégés, d’abord contre le variant Delta qui circule toujours fortement dans notre région et face au nouveau variant Omicron. La vaccination complétée par le rappel est le seul bouclier sûr et efficace contre le virus et notamment les formes graves de la maladie.

La protection est comparable, quel que soit le vaccin Pfizer (Comirnaty®) ou Moderna (Spikevax®) administré (l’efficacité vaccinale serait même légèrement supérieure pour Moderna selon la Haute Autorité de Santé - Voir ci-contre). La combinaison de différents vaccins entre les différentes injections est possible, sans danger et même bénéfique selon le Pr Fischer et plusieurs études. Chacun peut donc bénéficier de la dose de rappel par le vaccin Pfizer (Comirnaty®) ou Moderna (Spikevax®), quel que soit le vaccin utilisé antérieurement, dès trois mois après la dernière injection de vaccin ou infection par le Covid.

Au regard des mesures en préparation au plan national pour les toutes prochaine semaines, l’ARS Occitanie renouvelle un message d’invitation à la vaccination sans attendre pour tous ceux qui peuvent en bénéficier dès maintenant. De nombreux créneaux de rendez-vous sont disponibles actuellement. L’ARS alerte les personnes en attente de vaccination et de rappel sur les risques à retarder l’injection car une affluence plus forte va se faire sentir très rapidement avec un risque de saturation du dispositif de vaccination à l’approche de l’échéance du 15 février.

Pour prendre rendez-vous, tous les points de vaccination sont référencés sur le site www.sante.fr.

Pour se faire vacciner, il est nécessaire de se munir de sa carte vitale, d’une pièce d'identité et, dans le cadre des rappels, de son pass sanitaire, afin de vérifier la date d'éligibilité.

N’attendez pas l’affluence à venir, faites-vous vacciner dès maintenant : plus de 465 000 rendez-vous sont déjà ouverts à tous partout en Occitanie !

Moderna et Pfizer : 2 vaccins à ARN messager efficaces, surs et interchangeables

Les instances scientifiques et médicales nationales le rappellent : les 2 vaccins Pfizer (Comirnaty®) et Moderna (Spikevax®) sont équivalents. Ils ont le même principe actif (selon la technologie dite de l’ARN messager) et la même efficacité sur les formes graves de la maladie. Ils sont compatibles entre eux, on peut par exemple avoir reçu deux premières doses de vaccin Pfizer et recevoir une dose de rappel en Moderna et vice-versa. Les seules différences concernent leur conditionnement et leurs modalités de conservation. La Haute Autorité de Santé a quant à elle rappelé dans son avis du 8/11/2021 que « plusieurs études conduites en conditions réelles d’utilisation tendent à montrer une efficacité vaccinale légèrement supérieure pour Moderna par rapport à Pfizer dont l’efficacité est déjà très bonne », confortant l’intérêt de Moderna, en particulier chez les personnes à risque de forme grave de Covid-19.

En attendant les données complémentaires et compte tenu des informations disponibles actuellement à partir des études françaises et américaines, la HAS recommande le vaccin Pfizer pour les moins de 30 ans.

En effet, si les vaccins Moderna et Pfizer présentent une tolérance très bonne, une nuance concerne toutefois les hommes de moins de 30 ans : de très rares cas (environ 1/10 000) d’inflammation du muscle cardiaque, la plupart du temps passagère et sans gravité, ont été observés avant cet âge avec le vaccin Moderna. Cela pourrait être expliqué par le fait que la concentration en ARNm du vaccin Moderna était plus important que celui du vaccin Pfizer. Cette différence de concentration pourrait aussi expliquer une efficacité plus durable dans le temps avec le vaccin Moderna par rapport au vaccin Pfizer.

Conformément à ces recommandations, le vaccin Pfizer est donc priorisé pour les personnes de moins de 30 ans. Pour les plus de 30 ans, les vaccinations sont proposées en Pfizer comme en Moderna en fonction des approvisionnements.