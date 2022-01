Occitanie - Vendredi 7 janvier 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 1864 hospitalisations en cours (+90) dont 392 en réanimation et soins critiques (+7) et on déplore 5889 décès à l’hôpital (+70 en 3j).

Au regard des mesures en préparation au plan national pour les toutes prochaines semaines, l’ARS Occitanie renouvelle un message d’invitation à la vaccination sans attendre, pour tous ceux qui peuvent en bénéficier dès aujourd’hui. De nombreux créneaux de vaccination sont disponibles dès maintenant dans les centres de vaccination. Les professionnels de santé libéraux restent aussi fortement mobilisés. Le vaccin nous protège contre les complications les plus graves : il sera la clé du Pass vaccinal en préparation.

Anticipez, et prenez rendez-vous sans attendre pour votre dose de rappel ou pour une première vaccination : en Occitanie, 400 000 personnes sont encore invitées à une première injection et près de 2 millions de personnes sont en attente d’une dose de rappel d’ici l’échéance du 15 février 2022. N’attendez pas l’affluence à venir, faites-vous vacciner dès maintenant : plus de 465 000 rendez-vous sont déjà ouverts à tous partout en Occitanie. C’est le moment d’agir.