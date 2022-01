Europe - Avenir de l'Europe : les panels de citoyens prennent la parole

Ces prochains mois, des panels de citoyens se réuniront afin de débattre de l'avenir de l'UE et de présenter des recommandations dans le cadre de la Conférence sur l'avenir de l'Europe.

La Conférence sur l'avenir de l'Europe offre aux Européens l’occasion de s’exprimer sur la façon dont l'Union européenne devrait évoluer afin d’affronter les défis à venir. Les panels de citoyens européens jouent un rôle clé dans cette grande consultation. En effet, ils se réuniront afin de discuter des idées ayant émergé des événements organisés dans toute l'UE et des propositions soumises via la plateforme en ligne de la conférence. Ils formuleront ensuite des recommandations qui seront discutées avec les institutions de l'UE et d'autres parties prenantes.

De qui ces panels sont-ils composés ?

Au total, quatre panels de citoyens européens ont été composés. Chaque panel rassemble 200 citoyens. Les membres du panel ont été sélectionnés au hasard, mais de façon à représenter la diversité de l'UE. Chaque panel sera composé d’autant d’hommes que de femmes et représentera aussi bien les Européens issus des zones urbaines que des zones rurales. Un tiers des membres seront âgés de 16 à 25 ans.

De quoi discuteront-ils ?

Chaque panel se penchera sur des sujets sur lesquels les Européens ont été invités à proposer des idées :

Panel 1 - Une économie plus forte, justice sociale et emplois / éducation, culture, jeunesse, sport / transformation numérique

Panel 2 - Démocratie européenne / valeurs et droits, état de droit, sécurité

Panel 3 - Changement climatique, environnement / santé

Panel 4 - L'UE dans le monde / migration

Les citoyens faisant partie d’un panel pourront soulever d’autres questions. Des experts indépendants seront disponibles lors des réunions afin de conseiller les membres des panels.

Quelles seront les conclusions de ces rencontres ?

Suite à ces échanges, les panels formuleront des recommandations. Ces dernières seront ensuite discutées durant la plénière de la Conférence qui rassemble des citoyens, des représentants des institutions de l'UE et des parlements nationaux ainsi que d'autres parties prenantes. Vingt représentants de chaque panel participeront aux plénières de la conférence et présenteront les résultats de leurs travaux.

Les recommandations des panels alimenteront le rapport final de la Conférence, qui sera préparé au printemps 2022 par le conseil exécutif de la Conférence. Le bureau se compose de représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (les institutions qui devront agir selon les conclusions) ainsi que d’observateurs de toutes les parties prenantes de la Conférence. Le rapport sera rédigé en pleine collaboration avec la Plénière de la Conférence et devra recevoir son approbation.

Où suivre le travail des panels ?

Toutes les rencontres seront retransmises en ligne. Vous trouverez toutes les informations sur ce sujet en vous rendant sur la plateforme numérique de la Conférence.