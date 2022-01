Béziers - Les réponses aux principales questions sur la vaccination des enfants !

Depuis le 22 décembre 2021, TOUS les enfants de 5 à 11 ans peuvent être vaccinés.

Les enfants développent rarement une forme grave de Covid-19, mais il existe un risque.

Avec l’arrivée du variant Omicron bien plus contagieux que le variant Delta, on peut s’attendre à une augmentation des cas de formes sévères chez ces enfants. La HAS constate que « la classe d’âge des 6 à 11 ans est désormais celle, parmi les enfants scolarisés, qui enregistre le taux d’incidence le plus élevé ».

Sur un plan épidémiologique, la vaccination des enfants permettra également de participer à la réduction de la circulation du virus dans la population générale.

Vous trouverez en cliquant sur ce lien, des réponses aux principales questions que vous pourriez vous poser https://bit.ly/32OIARg