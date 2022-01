Europe - Conférence sur l'avenir de l'Europe: les recommandations du panel sur le changement climatique et la santé

Du 7 au 9 janvier, le panel de citoyens européens sur le changement climatique, l’environnement et la santé présentera ses recommandations pour la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Les travaux du panel se dérouleront au campus du Collège d’Europe à Natolin (Varsovie, Pologne), et les réunions plénières de vendredi et de dimanche se tiendront au Palais de la culture et de la science à Varsovie. Quelque 200 citoyens issus de tous les États membres, de tous âges et de tous horizons sélectionneront leurs recommandations pour l’avenir de l’Europe. Ils s’appuieront sur les travaux des deux précédentes sessions organisées à Strasbourg du 1er au 3 octobre et en ligne du 19 au 21 novembre, et se concentreront sur les thèmes suivants: de meilleurs modes de vie, protéger notre environnement et notre santé, réorienter notre économie et notre consommation, vers une société durable, et des soins pour tous.

Pour plus d’informations, notamment le dernier rapport sur les travaux du troisième panel, cliquez ici. Pour consulter le projet d’ordre du jour, cliquez ici.



Panels de citoyens européens et évolution de la situation relative au COVID-19



Compte tenu de l’évolution de la situation concernant le COVID-19, le conseil exécutif de la Conférence sur l’avenir de l’Europe a pour habitude de demander l’avis des instituts partenaires sur le terrain ainsi que des autorités locales pour décider si les panels doivent être maintenus ou reportés.

En décembre 2021, le conseil exécutif a décidé que la session du troisième panel se tiendrait en présentiel, dans le plein respect des mesures sanitaires en vigueur en Pologne. Afin de permettre à tous les panélistes de participer, des équipements hybrides permettant une connexion à distance seront disponibles. Comme ce fut le cas lors de la réunion du panel qui s’est tenue à Florence en décembre, seuls les participants et visiteurs entièrement vaccinés seront physiquement admis sur le lieu de réunion.

Par ailleurs, le conseil exécutif a décidé de reporter la réunion du panel qui devait initialement se tenir à Maastricht (Pays-Bas) du 14 au 16 janvier, jusqu’à ce que les mesures et les conditions sanitaires en place permettent la tenue de la réunion du panel.



Règles relatives au COVID-19



Le Collège d’Europe met en œuvre toutes les mesures de sécurité prévues pour l’organisation de réunions en présentiel. Seules les personnes vaccinées contre le COVID-19 (sans exigence liée à la dose de rappel) ou disposant d’un certificat de guérison valide pourront participer ou assister à l’événement en présentiel. Toute personne accédant au campus du Collège d’Europe devra réaliser un test antigénique rapide sur place (résultats fournis après environ 20 minutes). L’opération devra être répétée toutes les 24 heures. Par ailleurs, la distanciation sociale devra être respectée et le port du masque sera obligatoire.



Comment suivre le panel



Les réunions du panel de 200 citoyens seront retransmises en direct en ligne sur la plateforme numérique multilingue de la Conférence ainsi que sur le Centre multimédia du Parlement européen (vendredi et dimanche), où les enregistrements seront également disponibles.

