Sauvian - 5582 habitants à Sauvian !

La mise à jour annuelle du recensement vient de nous être notifiée par l'INSEE :

Sauvian compte a ce jour 5582 habitants

Depuis 3 ans, la population s'est stabilisée permettant une pause dans la croissance.Mais la Ville a continué à s'équiper et s'embellir:

Stade, extension du gymnase, pôle social, logements aidés, services techniques, nouvelle classe, nouveaux véhicules, jardins familiaux, etc.…

D’autres grands projets vont contribuer au développement de la commune dans un futur proche:

Le quartier des Moulières est en construction et de nouveaux habitants s'y installeront à partir de mi-2023.

Un nouveau Centre de loisirs et un nouvel accueil périscolaire sont prévus pour la rentrée 2023.

La ville atteindra dans 12 ans environ 7500 habitants, une taille humaine pour garder son cadre de vie agréable et sa tranquillité tout en bénéficiant des services et commerces de proximité.Nous sommes déjà en capacité d'accueillir ces nouveaux arrivants avec nos équipements municipaux actuels et ces projets ne feront que nous rendre la vie encore plus agréable.