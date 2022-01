Sérignan - Quatre nouveaux agents ont pris leurs fonctions

Quatre nouveaux agents ont pris leurs fonctions ce lundi 3 janvier 2022 à la mairie de Sérignan. Nous vous les présentons :

- Julien Viala et Youssef El Baddouri ont commencé ce matin. Ils travailleront quasi exclusivement sur le quartier de la Galine (Les jardins de Sérignan). Agents communaux polyvalents, ils s’occuperont des 3 hectares d’espaces verts qui existent à ce jour, et nettoieront et entretiendront les 12 km de voiries. Ils seront rejoints en mars par un troisième agent dédié à ce nouveau secteur de la ville de Sérignan. Pour réaliser au mieux leur mission, ces agents vont pouvoir bénéficier de matériel performant mis à disposition par la Municipalité et auront, à terme, un espace de stockage et de vie à proximité de la mairie annexe qui prendra place dans le quartier finalisé. Julien est ancien pompier, puis a été agent de sécurité à l’hôpital de Béziers. Youssef, lui, travaillait jusqu’ à présent pour la ville de Béziers.

- Flavien Langlet est notre nouveau Policier Municipal. Il nous vient de Loire et a été muté chez nous, à Sérignan. Il est très heureux de cette mutation, dans un poste de Police où les équipes s’entendent bien et surtout, dans notre beau village qui le faisait rêver. Sa famille devrait le suivre sous peu !

- Et enfin, Pauline Audié prend la direction adjointe de notre crèche municipale Les Glob’Trotteurs. Cette Vendroise dynamique a quitté son poste à l’hôpital de Béziers dans lequel elle était, pendant 10 ans, puéricultrice en "néo-nat". Elle en est enchantée, elle pourra enfin avoir une vie de famille avec des horaires adaptés à ses propres enfants de 2 ans et demi et 6 ans, et reste au contact des tout-petits (qui lui paraissent bien grands par rapport à ceux dont elle s’occupait à l’hôpital !)

Ces quatre agents sont vraiment heureux, disent-ils, d’intégrer nos équipes, nos structures et notre ville.

Pour notre part, c’est toujours un plaisir que d’accueillir des agents motivés et expérimentés. Ils enrichissent encore les services municipaux de leurs personnalités et de leurs compétences.

Nous leur souhaitons la bienvenue à Sérignan et espérons qu’ils recevront un bon accueil de tous !