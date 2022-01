Pyrénées-Orientales - Le PG 66 à la Fac de Perpignan pour les vœux 2022

Dans le cadre de sa campagne d’action des vœux pour l’année 2022 intitulée « Vite, une 6° République pour retrouver la souveraineté populaire », le Parti de Gauche 66 sera présent à la fac de Perpignan mercredi 5 janvier à partir de 12 heures 30.

Pour le PG 66, il y a urgence à mettre fin à cette monarchie présidentielle dont la pente autoritaire, avec les reculs des droits et des libertés démocratiques, la banalisation de la pratique des états d’urgence, la criminalisation de l’action syndicale et de la contestation, un exercice de plus en plus solitaire du pouvoir etc.

Le PG 66 souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022, qui passe par le surgissement de la révolution citoyenne. Car, en toutes occasions, le peuple est la solution, plus particulièrement quand il s’agit de la jeunesse, trop souvent sacrifiée alors qu’elle constitue notre avenir.

Francis DASPE, co-secrétaire départemental du PG 66