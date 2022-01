Vias - Louis XVI.fr au Théâtre de l'Ardaillon !

Louis XVI.fr : Théâtre de l'Ardaillon

Samedi 05 février 2022

Une reine féministe qui veut divorcer, une servante érudite, un conseiller lèche-bottes et veule, une égérie des sans culottes marseillaise et fantasque...

Et bien sûr, le Roi, dépassé par les événements.

Quatorze juillet 1789, au palais de Versailles.

Et pour débuter la journée un cocktail explosif.

Plus quelques gouttes d’actualités entre les gilets jaunes, Twitter, BFM et les feux de l’amour.

Servez frais !

Une pièce rafraîchissante et complètement déjantée où le rire fuse à chaque réplique.

Un humour totalement dingue et décalé mais tout en finesse.

Une révolte ? Non, une révolution !

Ah, ça rira, ça rira, ça rira !

INFOS PRATIQUES

Samedi 05 février 2022 à 21h00 à Théâtre de l'Ardaillon

