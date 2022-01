Mèze - Colis de Noël pour les seniors : ouverture des inscriptions pour les 65-74 ans dès le 3 janvier

Colis de Noël pour les seniors : ouverture des inscriptions pour les 65-74 ans dès le 3 janvier

Les seniors de 65 ans et plus vont pouvoir, à leur tour, bénéficier des colis de Noël offerts par la municipalité.

Pour recevoir les colis, les Mézoises et les Mézois âgés de 65 ans à 74 ans pourront s’inscrire : du lundi 3 au vendredi 14 janvier 2022, de 13h30 à 17h, au château de Girard (aile Nord – face à l’allée donnant sur la rue Victor Hugo).

IMPORTANT ! Les seniors de plus de 75 ans et plus qui n’auraient pas pu s’inscrire en novembre peuvent également venir le faire.

Une pièce d’identité et un justificatif de domicile seront demandés lors de l’inscription.

Les colis de Noël offerts aux Mézois, dès 65 ans, par la Ville de Mèze, seront à récupérer au carré d’art Louis-Jeanjean, chai de Girard lundi 24 janvier de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.