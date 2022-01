Occitanie - Les Vœux 2022 de Carole Delga

Carole Delga : « En 2022, une chose ne changera pas : la force de mon engagement au service de mes concitoyens »

Alors que 2021 s’achève, Carole Delga formule, pour la nouvelle année, un message optimiste et volontariste pour la région Occitanie et ses habitants.

« J’adresse tout d’abord mes premières pensées au personnel soignant, qui cette année encore, n’a pas compté ses heures pour nous venir en aide. Je tiens à les remercier très sincèrement au nom de l’ensemble des habitants d’Occitanie. A nous, aujourd’hui, de prendre soin d’eux en leur donnant les moyens de travailler dans des conditions dignes de leur engagement. C’est pourquoi, en 2022, la Région Occitanie créera 147 places de formation en soin infirmiers supplémentaires. De plus, comme je m’y étais engagée, la Région recrutera 40 médecins afin de lutter contre les déserts médicaux. Bientôt, la santé du quart d’heure sera une réalité.

Je souhaite aussi adresser mon total soutien aux 333 salariés de la SAM et à leurs familles. En 2022, je continuerai à me battre, à leurs côtés, pour qu’un nouveau projet industriel voit le jour dans le bassin de Decazeville.

2022 sonnera aussi le début de l’expérimentation du revenu écologique permettant aux jeunes de se former aux métiers qui ont du sens pour eux sans avoir à s’inquiéter pour leurs fins de mois.

Pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi, la Région aidera les demandeurs d’emplois pour qu’ils puissent faire garder leurs enfants et se déplacer sans difficultés.

En 2022, la rentrée la moins chère de France sera toujours en Occitanie ! Gratuité des ordinateurs, des manuels et des transports scolaires permettront à tous les élèves d’apprendre dans les mêmes conditions.

Enfin, 2022 verra la réouverture la ligne ferroviaire entre Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze et Avignon, fermée depuis 50 ans. Premières lignes transférées à une Région depuis l’adoption de la LOM, les travaux de Montréjeau-Luchon et Alès-Bessèges débuteront.

En 2022, une chose ne changera pas : la force de mon engagement au service de mes concitoyens. Liberté, égalité, fraternité, laïcité et solidarité : nous sommes nombreux à partager ces valeurs universelles qui font l’Histoire de la France. Nos valeurs nous unissent plus qu’elles ne nous divisent, alors créons les conditions du progrès qu’il soit social, environnemental, économique ou culturel. Ayons confiance en nous et avançons ensemble.

Je souhaite à toutes et à tous, une très belle année 2022. »