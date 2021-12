Cap d'Agde - 1988 – 2021- Petite histoire du dernier bain naturiste de l'année du CAP D'AGDE

1988 – 2021- Petite histoire du dernier bain naturiste de l’année du CAP D’AGDE

Le dernier jour de l'année est marqué au Cap d'Agde par un spectaculaire retentissement médiatique au travers de la mise en lumière d’une des spécificités de notre station : Le dernier bain naturiste de l‘année.

Le 31 décembre 1988 fût l’occasion d’une première édition improvisée. Une cinquantaine d’initiés avaient répondu à l’appel de Gaby RUIZ pour confronter leurs attributs et leur courage aux éléments de dame nature dans le plus simple appareil.

Le pari etait lancé : Quelle que soit la météo ou la température de l’eau, l’événement deviendrait un classique du Village Naturiste.

Une centaine seront présents l'année suivante en 1989. L'Union des Professionnels du Tourisme naturiste installe l’événement dans son programme des festivités.

Ce n’est qu’en 1990 qu’un partenariat est initié avec l'Office de Tourisme d'Agde et que débutera le décompte officiel de la manifestation.

Cette petite trempette, traditionnellement suivie par un bain de foule et d'un vin chaud, est associée à une tombola au profit de différentes œuvres : SNSM, CROIX ROUGE ou RESTOS DU CŒUR, selon les années.

Par deux fois en 1998 et en 2008 le dernier bain de l’année s'est déroulé, non pas en mer mais dans le chenal d'accès au port naturiste en raison d'une mer trop formée et des conditions météo dantesques.

La Méditerranée titrait tout juste les 5° pour un bain sous les flocons de neige en 1998 et tout juste 7 ° en 2008 !

Au chapitre des anecdotes on notera en 1995 que le premier magistrat de la Ville (Régis PASSERIEUX) avait promis de se mouiller au sens propre en cas de réélection. La promesse fut honorée dans un version textile devenue depuis lors agréée pour les plus conformistes des participants.

Des records de température, de participants et bien souvent de bonne humeur auront, au fil du temps, fait la réputation de ces éditions qui donnent un coup de projecteur médiatique et bienveillant sur le village naturiste.

Ce fut aujourd’hui à nouveau une réussite ...pour ce qui fut le 34éme dernier bain de l’année naturiste en version historique, le 32éme en version officielle .....et plus sûrement et quoi qu’il advienne le 31 ad vitam aeternam !



Bonnes fétes de fin d'année et Bonne année 2022 à tous !



Michel DESNOS ne tardera pas à mettre en ligne sur la page FACEBOOK HERAULT DIRECT toutes les photos de ce dernier événement de l'année 2021 .