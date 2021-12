Marseillan - Viti Foliz : soutenons nos viticulteurs !

Les fêtes de fin d’année approchent, ce sera bientôt le moment idéal pour vous faire plaisir et en faire profiter vos proches.

Après le lancement le 15 novembre dernier, d’une première opération commerciale (exclusivement en ligne sur la Place du Marché de l’agglopôle), baptisée « Thau Foliz » et destinée à soutenir les commerces de proximité, un nouvel événement démarre le mercredi 8 décembre, Viti Foliz.

Il a pour objectif de soutenir les viticulteurs durement touchés lors de l’épisode de gel d’avril dernier, à travers la promotion des caveaux particuliers et des caves coopératives du territoire (une enveloppe de 50 000€ y est consacrée). Le principe est le même, il faut télécharger sur son smartphone l’application Keetiz pour en profiter et se faire rembourser 30% de ses achats (dans la limite de 60€ de récompense par jour et par caveau).

Sont concernées, les ventes en ligne sur www.placedumarche.agglopole.fr mais également les ventes directes aux caveaux.

TÉLÉCHARGEZ LA LISTE DES PARTICIPANTS

+ d’infos sur le site de Keetiz => https://www.keetiz.fr/vitifoliz