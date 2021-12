Hérault - Les conseils d'une diététicienne pour bien gérer son alimentation pendant les fêtes

HÉRAULT: LES CONSEILS D'UNE DIÉTÉTICIENNE POUR BIEN GÉRER SON ALIMENTATION PENDANT ET APRÈS LES FÊTES

Chaque année, la période des fêtes rime pour nombre d’entre nous avec excès et prise de poids. Il existe heureusement quelques astuces simples pour se sentir plus en forme pendant cette période riche en calories. Aurore Christmann, diététicienne-nutritionniste à Paulhan et Plaissan dans l’Hérault a répondu à quelques-unes de nos questions.

GÉRER LA PÉRIODE ENTRE LES DEUX GROS REPAS DU 24 ET DU 31

Le premier conseil de la diététicienne héraultaise serait de ne pas monter sur la balance pendant toute cette période, la forte consommation de sel durant les repas favorisant la rétention d’eau, et donc une prise de poids faussée. Ne rien manger, en sautant des repas par exemple, n’est pas recommandé non plus. La règle à prioriser est de retrouver une alimentation équilibrée, profiter de ces vacances (si vous en avez) pour cuisiner et de ne pas recourir à des plats industriels. Et pour soulager le foie, très sollicité par les copieux repas et la consommation souvent excessive d’alcool, le radis noir est particulièrement recommandé.

À L’APPROCHE DU REPAS DE LA SAINT-SYLVESTRE

Quelques heures avant ce grand repas, Aurore Christmann vous recommande de ne pas sauter le repas du midi, sous risque de vous jeter en début de soirée sur les biscuits apéro et autres petits canapés. Préférez un déjeuner équilibré, sans trop de protéines animales. Le soir, pensez pendant votre repas à prendre votre temps, de savourer chaque bouchée, et de bien mastiquer. Vous vous sentirez mieux et la sensation de faim sera réduite. La diététicienne-nutritionniste diplômée recommande aussi de bien s’hydrater, en buvant un verre d’eau minimum entre chaque verre.

SE REMETTRE EN FORME APRÈS LES FÊTES

La meilleure détox selon Aurore Christmann est de bien s’hydrater. Boire de l’eau (au moins 1,5 litres par jour) permet au corps d’évacuer petit à petit les excès accumulés les jours qui précèdent. Voici quelques trucs et astuces pour retrouver un peu de pep’s grâce à notre alimentation.