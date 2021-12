Occitanie - Agir maintenant pour protéger les plus fragiles et soutenir nos soignants

Face à la situation sanitaire actuelle, la vigilance et la responsabilité de chacun sont indispensablesse protéger nous et nos proches et protéger les personnes les plus fragiles. C’est aussi un enjeu collectif pour préserver notre système de santé et ses acteurs. Plus que jamais la vaccination reste notre atout majeur pour nous protéger des formes graves du Covid.

Même vaccinés, il est également indispensable de continuer à respecter les gestes barrières.

Cet appel à la responsabilité de chacun est porté par France Assos Santé Occitanie, l’Agence régionale de santé, l’Assurance Maladie, les représentants des professionnels de santé libéraux, les représentants des établissements hospitaliers publics et privés ainsi que la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie.

Tous les soignants, à l’hôpital, en exercice libéral comme en secteur médico-social, sont mobilisés depuis bientôt 2 ans pour faire face à une crise d’une durée et d’une intensité sans précédent et pour notre santé : soutenons les.