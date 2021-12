Hérault - Dégradation de la situation sanitaire dans l'Hérault : les contrôles vont se renforcer

La situation épidémique et sanitaire liée au Covid-19 se dégrade dans l’Hérault.

Le taux d’incidence s’élève à près de 680 cas positifs pour 100 000 habitants, et le taux de positivité reste fort à 7,5%. Dans un contexte de tension sur le système hospitalier (hausse de 55% des hospitalisations Covid en 14 jours) et de propagation à la veille de Noël du nouveau variant Omicron, le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh appelle à la vigilance et à la responsabilité de chacun.

La vaccination contre le Covid-19 et le strict respect des gestes barrières (distanciation sociale, port du masque, lavage des mains, aération fréquente des lieux clos…) constituent les seules armes efficaces pour se protéger du virus et limiter le nombre de contaminations. Si la présentation d’un passe sanitaire valide est toujours requise pour accéder à certains espaces et activités (restaurants, bars, musées etc…), il appartient aux professionnels de ces secteurs d’en assurer systématiquement le contrôle.

Face au relâchement observé, et conformément aux instructions du Premier Ministre, le préfet de l’Hérault a demandé aux forces de sécurité de renforcer considérablement les contrôles.

Le port du masque, réglementé par arrêté préfectoral, reste par ailleurs obligatoire, pour toute personne de plus de 11 ans, sur l’ensemble des communes du département dans les situations suivantes :