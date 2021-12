Sète - Place Aristide Briand : voici où seront déplacés les arbres

Comme promis par la municipalité, les arbres de la place Aristide Briand, qui va être requalifiée avec la création d’un parking souterrain, ne seront pas coupés mais déplantés. Ils rejoindront le parking du stade Louis-Michel. Un espace visité par le maire François Commeinhes et Laurent Lafont, chef du service jardins et paysages, vendredi 10 décembre. Des fosses de 2 m sur 2 ont été remblayées et les tuyaux d’arrosage automatique installés.

46 arbres seront ainsi déplacés pour venir végétaliser le parking, dont la capacité restera quasiment inchangée. L’opération devrait s’étaler sur janvier et février avec l’intervention de deux entreprises et le concours du service voirie. A noter qu’un arbre, parmi ceux qui seront enlevés place Aristide Briand, partira sur la future placette en cours de préparation à l’angle des rues Villefranche et Paul Valéry.

Pour rappel, les tilleuls argentés resteront sur le parking du stade Louis-Michel et ce sont de nouveaux arbres, en quantité similaire et de la même espèce, qui viendront végétaliser la future place Aristide Briand.