Sète - Succès pour la première édition de « l'île en fête »

L’île de Thau était animée tout au long de ce samedi 18 décembre pour la première de l’événement « l’île en fête », dont la réussite augure de futures éditions. Pour cette occasion, Jocelyne Gyzardin, adjointe Pôle ville solidaire et Corinne Paraire-Azaïs adjointe pôle jeunes, et Hervé Marques, adjoint au sports, sont venus passer un moment dans les différents sites, afin de constater le succès et l’engouement suscités par cette journée, rendue possible par un partenariat entre le CCAS, la ville, et l’Agglomération.

Enfants, adolescents et adultes ont pris plaisir à s’amuser ensemble à travers des jeux d’adresse en bois, et des jeux de société, lors d’ateliers créatifs organisés à la ludothèque l’Île aux jeux et à l’EAJ Rigal. Les enfants ont aussi pu profiter d’activités variées telles que du tennis-ballon, du baby-foot, mais aussi élaboration de crêpes. La mobilisation du service des sports de la ville a été importante, afin de proposer un panel variées de pratiques.

Quant à la médiathèque Malraux, elle a accueilli un spectacle donné par la compagnie montpelliéraine « Concordance », et mêlant danse et chant. La représentation a été filmée par deux jeunes filles dans le cadre d’un atelier mené par les travailleurs sociaux de l’EAJ, afin de réaliser un clip.

La soirée s’est clôturée à la Passerelle en fin de journée avec quatre groupes : les Triplettes, Itak, Forro, et Coralie Arguel. Cette dernière, chanteuse et comédienne, fut la maîtresse de cérémonie d’une soirée chaleureuse et dansante. En préambule du spectacle, la directrice du CCAS, a exprimé sa satisfaction sur l’organisation de cette fête, qui « prouve que l’île de Thau est un quartier plein de vie! »