Sète - Joutes de Noël : une coupe spéciale à l'approche des fêtes

Si la Saint Louis est sans conteste le plus prestigieux des tournois de joutes, la coupe de Noël , dernier rendez-vous annuel pour les chevaliers de la tintaine, est peut être le plus festif.

Comme l’exige la tradition (la première coupe eut lieu en 1991 ), les hommes en blanc, pour l’occasion coiffés d’un bonnet rouge, se sont retrouvés au bar le Cristal, sur la place Aristide Briand.

Précédés d’un orchestre qui a mêlé aux airs traditionnels, des chants de Noël, La Marseillaise , ou encore l’Alléluia de Léonard Cohen, les héros du jour, sous les acclamations de la foule, ont défilé dans le centre-ville avant de revenir au point de départ pour prendre des forces.

Le repas entre les jouteurs a été comme à l’accoutumée très chaleureux. Une heure plus tard, les joutes ont eu lieu sur le canal royal sous un magnifique soleil. Loïc Cerrato en est sortit vainqueur après le bouquet de Brice Zemrak et de Brice Giordano (deuxièmes ex-æquo). A noter que le père Noël a lancé en personne une grande première : un «Claping géant» ( tout le monde tape dans les mains au même moment ) qui a fait vibrer tout le «cadre». Cette coupe de Noël a pris le nom de «Challenge Christian Imparato» en hommage au prestigieux sociétaire et commentateur de la Saint Louis disparu cette année. Cette édition 2021 lui été dédiée et la gaîté habituelle à beau tournois hivernal en était teintée d’émotion .