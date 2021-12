Sète - L'Agglopôle mise sur le sport de haut niveau

Sète agglopôle méditerranée soutient les athlètes qui sont de véritables ambassadeurs du territoire.

Les meilleurs d'entre eux (inscrits sur la liste du Ministère des Sports et pratiquant un sport individuel) et en particulier les plus jeunes, peuvent se voir attribuer une aide financière permettant leur progression sportive et leur développement personnel.

La demande d’aide est à réaliser à partir du 1er janvier et jusqu’au 31 mars 2022, sur https://soutienshn.agglopole.fr ou à déposer après l'avoir préalablement téléchargé et rempli, sur www.agglopole.fr La demande sera instruite par la commission Sport, qui donnera un avis avant attribution (accordée en une seule fois pour un an).

Pour plus de renseignements, contacter le Service Sports : 04 67 46 22 12 / sports@agglopole.fr