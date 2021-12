France - Opération Barkhane Neutralisation de Soumana Boura, chef de groupe de l'EIGS

Opération Barkhane - Neutralisation de Soumana Boura, chef de groupe de l’EIGS

1. Circonstances de la neutralisation

Le 20 décembre 2021, au Niger, les forces françaises de l’opération Barkhane ont conduit une opération visant un chef de groupe de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS).

Au cours de cette opération, en étroite coordination avec les autorités nigériennes, la Force Barkhane a neutralisé Soumana Boura.

Après l’avoir localisé dans une zone sanctuaire de l’EIGS au nord de la ville de Tillabéri, puis formellement identifié, il a été neutralisé par une frappe aérienne.

Un groupe commando a ensuite été héliporté pour reconnaître et fouiller la zone de la frappe.

2.Les conséquences militaires de cette neutralisation :

Sur le plan militaire, cette neutralisation conforte la stratégie militaire mise en œuvre depuis le sommet de Pau en janvier 2020.

Le partenariat de combat avec nos partenaires sahéliens et le maintien d’un rythme opérationnel élevé permettent de continuer à porter des coups à l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS) et au Rassemblement pour la victoire de l’Islam et des Musulmans (RVIM).

Cette neutralisation permet en particulier de lutter contre l’expansion de l’EIGS et de l’empêcher de prendre le contrôle de certaines parties de la région des Trois Frontières (Burkina Faso-Niger-Mali).

Les armées françaises restent déterminées à combattre les groupes armés terroristes avec leurs partenaires sahéliens et leurs alliés.

3. Soumana Boura et l’EIGS :

Soumana Boura dirigeait un groupe de plusieurs dizaines de combattants actifs de l’EIGS dans la zone de Gober Gourou et de Firo, dans l’ouest du Niger.

Il est l’un des auteurs de l’assassinat de 6 ressortissants français dans le parc de Kouré, au Niger, le 9 août 2020.

Il faisait en effet partie du commando qui, sur ordre Abou Walid Sahraoui, neutralisé par la Force Barkhane en août 2021, a exécuté froidement 8 personnes, 6 Français et leurs 2 accompagnateurs nigériens, dans le parc de Kouré, au sud-est de Niamey. Il avait filmé l’exécution et en avait assuré la médiatisation.

Cette neutralisation porte un nouveau coup majeur contre l’EIGS, enseigne de Daech au Sahel, qui a perdu plusieurs de ses cadres au cours des derniers mois :

- au mois de juin 2021, Dadi Ould Chaib, chef de groupe plus connu sous le nom d’Abou Dardar, et Sidi Ahmed Ould Mohammed alias Khattab al-Mauritani ont été capturés tandis que Almahmoud ag Baye alias Ikaray, important cadre de l’EIGS, a été neutralisé ;

- en juillet 2021, Issa al-Sahraoui, coordinateur logistique et financier de l’EIGS, et véritable chef de l’EIGS au Mali, et Abou Abderahmane al-Sahraoui, second cadre de l’EIGS chargé de prononcer des jugements ont été eux aussi neutralisés ;

- en août 2021, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, émir de l’EIGS a été neutralisé.