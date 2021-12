Sète - Distribution publique d'électricité : un nouveau contrat de concession pour Sète !

Distribution publique d’électricité : un nouveau contrat de concession fondé sur la transition énergétique, la résilience et la modernisation des réseaux électriques

Le vendredi 17 décembre, la Ville de Sète, en sa qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité sur son territoire, renouvelle sa confiance pour une durée de 30 ans à Enedis et EDF au travers de la signature d’un contrat de concession. Deux objectifs majeurs : renforcer la qualité du service public de l’électricité dans la ville et soutenir la transition énergétique au service de la Ville et des clients de Sète.

Un contrat au service du territoire et des Sétois En vigueur début 2022, ce nouveau contrat entre la Ville de Sète, propriétaire du réseau électrique, Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution et EDF, fournisseur d'électricité aux tarifs réglementés de vente, entités respectivement représentées par François COMMEINHES, Maire de Sète, Philippe MALAGOLA, Directeur Enedis dans l’Hérault et Jean-Pierre LORILLOT, Directeur développement territorial EDF, est l'aboutissement d'un travail commun constructif engagé depuis de nombreux mois.

Il converge sur le développement du territoire, la transition écologique et l'accompagnement des consommateurs. Le contrat comprend notamment un Schéma Directeur des Investissements (SDI). Pour être au plus près des besoins et des programmes de la ville de Sète, ce SDI sera décliné en programmes pluriannuels d’investissements (PPI) de 5 ans, puis en programmes annuels de travaux. Ainsi Enedis prévoit d’investir 1,1 million d’€ sur la période 2022-2026 pour moderniser le réseau électrique et accompagner le développement économique et la rénovation urbaine.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée à la coordination et à la qualité des travaux dont la réfection de voiries. Un signal fort en faveur de la transition énergétique et écologique Pour accompagner les ambitions de la transition énergétique à Sète, le contrat prévoit la signature de conventions spécifiques qui abordent par exemple, le développement de l’électricité renouvelable, les nouveaux usages de la mobilité électrique et la lutte contre la précarité énergétique. « Je me réjouis de cette marque de confiance renouvelée et de notre capacité à être un partenaire engagé, présent dans la durée et à l’écoute des attentes de la Ville de Sète.

Avec ce nouveau contrat, nous répondrons ensemble aux enjeux énergétiques et écologiques de ce territoire en garantissant de façon durable la qualité du service public de l’électricité à Sète », explique Philippe MALAGOLA, Directeur d’Enedis dans l’Hérault. Ce nouveau contrat précise également les engagements d’EDF pour apporter les meilleures conditions de fourniture d’électricité aux habitants de la commune et pour lutter contre la précarité énergétique par la mise en œuvre rigoureuse des dispositifs réglementaires mais aussi par une étroite collaboration avec les acteurs de la solidarité sur le territoire.

EDF réaffirme ainsi son implication locale pour accompagner ses clients et pour mener des actions autour de la maitrise de l’énergie afin de les aider à mieux gérer leurs consommations.