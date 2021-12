Occitanie - La Région Occitanie lance des concertations pour bâtir la nouvelle stratégie Europe et Internationale 

Pour accompagner le développement à l’international et en Europe de l’Occitanie la Région Occitanie lance ce vendredi 17 décembre une large concertation avec les acteurs du territoire et les habitants pour définir les priorités de demain et bâtir ensemble une nouvelle stratégie. Elle intégrera tous les secteurs d’activité du territoire au service de l’emploi et des citoyens, devra valoriser le rayonnement et l’attractivité de la Région hors de ses frontières et mettre à l’honneur la solidarité et la mobilité des étudiants.

Entreprises, associations, collectivités territoriales, établissements d’enseignements supérieurs et de recherche, centres de formation professionnelles, organisations professionnelles… ainsi que les habitants d’Occitanie sont sollicités pour co-construire les nouvelles politiques publiques régionales en matière européenne et internationale.

Cette concertation a pour objectifs de :

Partager une vision des enjeux et bénéfices attendus pour l’Occitanie dans le cadre d’un développement en Europe et à l’international ;

Bâtir les fondements d’une nouvelle stratégie internationale et européenne ;

Accompagner et affirmer le rôle de leadership de la Région Occitanie en Europe

et à l’international.

Elle se déroulera en deux grandes étapes :

- une consultation en ligne de décembre 2021 à mars 2022 (plus d’infos : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/consultation/concertation-europe-international-occitanie/presentation/presentation) ;

- des ateliers territoriaux organisés dans chaque département jusqu’en avril 2022.

A l’issue de cette phase de consultation, la stratégie sera finalisée jusqu’en mai 2022 puis présentée en Assemblée plénière en juin prochain avant d’être dévoilée aux acteurs, partenaires et habitants à la rentrée 2022.

« Il est indispensable de consulter avant de décider d’une nouvelle politique publique. Notre ambition est de construire ensemble la nouvelle stratégie de la Région Occitanie pour l’Europe et l’international. Cette concertation, déclinée dans l’ensemble des départements, va permettre d'écouter les besoins et les attentes de nos acteurs, des partenaires et des habitants. Nous souhaitons les impliquer afin de pouvoir leur proposer des dispositifs et des actions conformes à la réalité du terrain » a déclaré la présidente de la Région Occitanie Carole Delga à cette occasion.