Agde - Henri BERAIL : Le premier père du Cap d'Agde s'en est allé ...

Henri BERAIL s’en est allé

Le père Henri BERAIL initiateur de la Paroisse Catholique du littoral Agathois est décédé d’une longue maladie à 86 ans ce Samedi 18 décembre 2021.

Il fût le premier prêtre du Cap d’Agde et donna une âme à notre station touristique où il célébra la première messe en plein air en juillet 1973.

C’était un prêtre comme Pagnol les aimait. Le visage rond, l’œil malicieux, la voix où chante le soleil, le goût de l’anecdote. À la malice du calambour, il associait volontiers l’art de la répartie.



Né le 10 février 1935, à Villeneuve les Béziers . Il étudie à Montpellier au petit séminaire Saint Roch, puis entre au grand séminaire en 1951, où il reste jusqu’en 1959.

Devenu entre-temps infirmier colonial, Henry sert à l’hôpital militaire de Paris, entre 1956 et 1957, les Vietnamiens arrivés de Dien Bien Phu.

Il est ordonné prêtre le 29 juin 1959, à la cathédrale de Montpellier par l’Evêque Monseigneur Tourrel.

Celui-ci l’enverra à St Fulcran de Lodève durant 3 ans. Puis de 1963 à 1969, il sera curé rural dans le Minervois.

Fin 1969 il part en mission au Cap d’Agde pour y bâtir une communauté, n’hésitant pas à visiter les premières discothèques pour évangéliser la jeunesse capagathoise.

En 1970, Henry BERAIL avait édifié l’autel d’une modeste chapelle juchée sur la colline de la Désirade à côté du premier centre d’information de la SEBLI qui faisait office de centre d’informations de la station

C’est de cette colline tournée face à la mer qu’il prêchait pour ses ouailles avec les mots simples et enjoués des conteurs du Languedoc. En Janvier 1978, le Cap d'Agde ne compte guere plus de 500 habitants à l'année. Henry BERAIL y célèbre son premier mariage Capagathois: Francis et Francoise COUZINIE.

L'abbé BERAIL, c’était une sorte de baladin de la foi qui séduisait au-delà de sa paroisse et même de sa confession. Frère de tous et de chacun il côtoyait toutes les communautés. Ami de Sam BOUADANA ou du célébre CHOUCHOU il n’était pas rare de les voir deviser et partager ensemble en terrasse du Pacha.

Sa jovialité et sa discrétion, son humanisme et sa gentillesse naturelle ont vite fait de lui un personnage à part entière de la vie de la station.

Il fut le premier curé du Cap d’Agde à enfourcher une moto des Rassemblements Harley-Davidson pour procéder au baptême de milliers de motards rassemblés pour l’occasion.

Pendant 10 ans, il sera sans église, logeant au presbytère du Grau d’Agde. Il fonde le Comité du littoral Agathois, dont il sera le curé de décembre 1969 à juin 1998, pendant 29 ans.

Au Cap d’Agde, il œuvrera sans relâche pour qu’un lieu de culte puisse être édifié. Proche de Jean MIQUEL l’aménageur de la station , de Pierre LEROY BEAULIEU, Maire d’Agde jusqu’en 1989 ,il fédère les pionniers de la station de toutes confessions pour parvenir à ses fins. La première pierre de l’église du Cap d’Agde sera posée en 1978 suivie de l’inauguration qui aura lieu en 1979.

A l’époque, l’abbé BERAIL avait eu le libre choix du nom du Saint patron de l’église, sachant qu’il devait porter un prénom à fêter durant l’été. En 1964, le pape Paul VI a désigné St Benoit comme patron de l’Europe. Saint Benoit étant fêté le 11 juillet, et l’église, destinée à recevoir toutes les nationalités en vacances au Cap d’Agde, elle se voit attribuée St Benoit comme Saint patron.

Pour la petite histoire, Henry BERAIL a fait faire sa communion solennelle au père Yannick Casajus, et a participé, pendant sa retraite, à son orientation vers son sacerdoce.

En juillet 1998, c’est un déchirement pour Henri qui se voit confier la responsabilité de la Grande motte durant 3 ans avant de rejoindre aux débuts des années 2000 le diocèse de Montpellier.

En Octobre 1998, quelques mois aprés son départ à la Grande Motte il nous fit l'amitié de co-célebrer avec le pére ASTRUC son dernier mariage au Cap d'Agde celui de mon épouse Florence et de votre serviteur.

Les capagathois regretteront, le départ de cet homme consensuel qui au-delà de toutes confessions avait su réunir les hommes au-delà de leurs croyances respectives.

C'est un homme d'église qui a disparu pour les paroissiens, mais c'est aussi un homme de cœur qui manque aujourd'hui à tous les agathois et plus particulièrement encore aux Capagathois attachés à leur église … Pardon, à son église ; Saint Benoit du Cap d’Agde.

Didier DENESTEBE pour HERAULT DIRECT et L'AGATHOIS